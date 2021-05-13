الكعبي يهنئ الشعب العراقي بعيد الفطر المبارك

2021/05/13 | 15:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعهنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً ان يعيده الله على الجميع بالخير والبركات .وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "يسعدني ويشرفني أن أتقدم للعراقيين و الأمة الإسلامية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، و الفرج عن بلادنا وأمتنا ويخلصنا من وباء كورونا اللعين ، وان يمَّن على بلدنا العراق بالأمن والأمان ودوام التكاتف و العزّ و التقدم .

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