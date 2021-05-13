2021/05/13 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تحظ الزيارة التي أجراها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، إلى العاصمة الرياض بزخم إعلامي ودبلوماسي داخل الأوساط السياسية السعودية، وهو ما بدا في اليومين الماضيين، سواء من قبل الساسة أو من جانب وسائل الإعلام الرسمية التي تنطق بلسان المملكة.

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