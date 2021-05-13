للتحقيق بأحداث الليلة الماضية.. الكاظمي يوجه بإرسال لجنة إلى البصرة

2021/05/13 | 15:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بإرسال لجنة تحقيقية إلى البصرة لمعرفة ملابسات أحداث الليلة الماضية بمجمع القصور الرئاسية.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن “االقائد العام للقوات المسلحة، وجه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة الليلة الماضية في مجمع القصور في هذه المحافظة ومعرفة المقصرين، […]

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