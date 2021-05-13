الكاظمي يوجه بارسال لجنة تحقيقية الى البصرة

2021/05/13 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث في البصرة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ان “القائد العام للقوات المسلحة، وجه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة الليلة الماضية في مجمع القصور في هذه المحافظة ومعرفة المقصرين، لغرض اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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