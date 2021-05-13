بسبب دعمها لحماس.. جمهوريون يطالبون بايدن بإلغاء المحادثات النووية مع إيران

2021/05/13 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب 43 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإلغاء

المحادثات النووية مع إيران بسبب

"تمويل" طهران لـ"حركة حماس" المصنفة

منظمة إرهابية من قبل واشنطن.

وبحسب موقع newsweek قدمت مجموعة

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