صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط إسرائيل على خلفية هجوم صاروخي مكثف من غزة

2021/05/13 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات

الإنذار في مدينة تل أبيب على خلفية

هجمات صاروخية متواصلة من قطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن ذلك في تغريدة

نشرها اليوم الخميس على حسابه الرسمي في

"تويتر"، فيما تدا

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