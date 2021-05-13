2021/05/13 | 15:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى تعانق الجفاف.. 10 زيارات لوزير الموارد المائية خلال شهر تؤكد خطورة الموقف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 15:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعانق الجفاف.. 10 زيارات لوزير الموارد المائية خلال شهر تؤكد خطورة الموقف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعانق الجفاف.. 10 زيارات لوزير الموارد المائية خلال شهر تؤكد خطورة الموقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).