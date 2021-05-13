2021/05/13 | 15:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الأنبار تؤكد توفر ثلاثة أنواع من مضادات كورونا وتدعو المواطنين للقاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 15:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الأنبار تؤكد توفر ثلاثة أنواع من مضادات كورونا وتدعو المواطنين للقاح) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الأنبار تؤكد توفر ثلاثة أنواع من مضادات كورونا وتدعو المواطنين للقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).