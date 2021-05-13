2021/05/13 | 15:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تواجه مجموعة من 29 رجلا في بريطانيا تهما تتعلق بالاستغلال الجنسي والاغتصاب لفتاة قاصر في غرب يوركشاير.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتابعها "ناس"، أن الفتاة (13 عاما)، وتعرضت للاستغلال الجنسي على مدى 7 عوام مستمرة على يد 29 رجلا.

وأوضحت أن غالبية الجرائم المزعومة حدثت في كالديرديل، وقيل إن بعضها وقع في منطقة برادفورد.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة البريطانية أن هذه الأحداث وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2010، بينما كان عمر الفتاة يتراوح بين 13 و20 عاما.

وأبرزت كذلك أن أعمار الرجال المتهمين تتراوح بين 35 عاما و65 عاما.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه سيجري تقديم المتهمين أمام محكمة برادفورد الابتدائية يومي 7 و9 يوليو المقبل.

هذا وتم الإفراج عن ثمانية مشتبه بهم تم اعتقالهم خلال فترة التحقيق، دون توجيه تهم إليهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل اغتصاب فتاة قاصر على يد 29 رجلا في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل اغتصاب فتاة قاصر على يد 29 رجلا في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).