الشرطة الاسبانية تلقي القبض على رجل اتصل بالطوارئ 9 آلاف مرة

2021/05/13 | 15:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاما بتهمة المكالمات المزعجة.فمنذ العام 2019، اتصل الرجل بالشرطة وخدمة الطوارئ ما يقارب من 9 آلاف مرة.وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الرجل من منطقة أوفيديو شمال غربي إسبانيا، أعتقل بعد شكاوى من خدمة الطوارئ، التي تتلقى اتصالات من جميع أنحاء البلاد.[…]

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