دعوات في محافظة عراقية للنزول الى الشارع لكسر الحظر الشامل

2021/05/13 | 15:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت شرائح اجتماعية في محافظة كربلاء، الخميس، مواطني المحافظة للنزول الى الشوارع لكسر الحظر الشامل، داعية القوات الامنية للتعاون كي لا يكونوا سببا في جوع اطفالهم.

وذكر اهالي كربلاء في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (13 ايار 2021)، انه "نحن اصحاب المحال والكسبة البسطاء اكثر المتضررين من حظر التجوال وقد عانينا من خسائر مادية كبيرة في السنة الماضية ولم نجد من يعوضنا او ينصف حالنا".

واضاف البيان، ان "هذا العيد فرصة لنا للحصول على قوت تعتاش به عوائلنا، لا سيما ونحن مطالبون بإيجارات المحال وفواتير الكهرباء وغيرها".

واوضح، "نحن نرفض هذا الحظر الجائر والغير منطقي، فقد وصلت اعداد الاصابات في السابق الى 8 الاف ولم يفرض الحظر، فلماذا يفرض الان، وفي هذا الوقت بالذات؟

وتابع، انه "ندعو كافة اهالي كربلاء في كل مناطق المحافظة للنزول الى الشارع وكسر الحظر بعد الافطار مباشرة وندعو قواتنا الامنية للتعاون معنا، ولا تكونوا سبب في جوع اطفالنا".

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