الصحة: غرف العزل الخاصة بالعراقيين القادمين من الهند جاهزة لاستقبالهم

2021/05/13 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تهيئة أماكن خاصة لحجر المواطنين (العراقيين)، المؤمل وصولهم في الرحلة الثالثة القادمة من الهند. وقال عضو الفريق الطبي الساند في الوزارة الدكتورة ربى فلاح، لـ ( لبغداد اليوم )، إن "الوزارة عملت على تهيئة أماكن الحجر الخاصة للمواطنين (العراقيين)، المزمع وصولهم في الرحلة الثالثة القادمة من الهند". وأضافت، ان "الإجراءات الوقائية التي ستتخذ هي إجراء فحص (pcr)، لجميع الوافدين، لمعرفة من المصاب منهم، فضلا عن حجرهم جميعا لعدة أيام للتأكيد رسمياً على سلامتهم". وأشارت في حديثها، ان "الوزارة تعمل على تطوير أجهزة كشف السلالات المتحورة لكورونا الهندية، او غيرها لغرض المضي بالسيطرة على أنتشار الوباء".

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