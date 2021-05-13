استهداف مطار رامون الإسرائيلي

2021/05/13 | 15:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلنت كتائب القسَّام عن "إطلاق صاروخ عيَّاش 250 بمدى أكبر من 250 كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، باتجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة".وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إنه "وبأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، نصرة للأقصى وجزءٌ من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزء من إنجازاتهم وتطويرهم".وأضاف: " ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو هاهي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلُّق في سماء فلسطين نحو كل هدف نحدده ونقرره".

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