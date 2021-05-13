العراق: القتلة يشهرون وجوههم

2021/05/13 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرجعية النجف بدورها لم تبد رغبة في استيعاب المزاج غير الإيراني الذي كشف عنه الحراك العراقي.الاغتيالات المتعاقبة والقتل المعلن للناشطين لم يخلف بالمرجعية غضباً كافياً كان، لو حصل، سيصعب على القتلة مهمتهم.

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