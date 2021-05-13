الدوري المصري: الزمالك يسعى لاستغلال غياب الأهلي

2021/05/13 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيسعى الزمالك لاستغلال غياب الأهلي والابتعاد بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عندما يواجه إنبي غداً الجمعة.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، متقدماً بأربع نقاط على الأهلي الذي لعب 19 مباراة ويواجه صن داونز في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت.

وسيغيب عن الزمالك قائده محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي أوقفه الاتحاد المصري لمباراتين لسوء السلوك.

وقال المدرب المساعد للزمالك أسامة نبيه، إن غياب شيكابالا سيكون مؤثراً على الفريق.

وأضاف نبيه لموقع الزمالك الرسمي: “شيكابالا لاعب يمتلك إمكانات وخبرات ممتازة، فريقي يركز على مباراة إنبي من أجل مواصلة مشوار الدوري، والهدف واحد هو الفوز دائماً”.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 28 نقطة متأخراً بخمس نقاط على المربع الذهبي.

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