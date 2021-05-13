لاهور شيخ جنكي يزور عدداً من عوائل الشهداء الابرار

2021/05/13 | 15:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، زار لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، عددا من عوائل الشهداء الابرار في محافظة اربيل .

واكد لاهور شيخ جنكي خلال زياراته الى عوائل الشهداء، بان الاتحاد الوطني الكوردستاني يسعى لخدمة عوائل الشهداء الابرار في جميع الاوقات والمراحل.

واضاف: ان زيارة عوائل الشهداء رسالة تاكيد على الاستمرار في نهج ومسيرة الشهداء الذين ضحوا بانفسهم في سبيل ترسيخ الامن والاستقرار والديمقراطية لشعب كوردستان.

PUKmedia خاص

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