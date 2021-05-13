2021/05/13 | 15:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجدد الكاظمي خلال الاتصال موقف العراق الثابت حكومة وشعبا تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وقال الكاظمي: إن العراق يحتفظ بموقفه التاريخي الداعم والحاسم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ويدين بأشد العبارات الإعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في فلسطين، سواء في القدس أو في قطاع غزّة، كما يرفض المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين، الذي بُذلت دونه أجيال من المناضلين والشهداء والمقاومين.

وحيّا رئيس مجلس الوزراء الوقفة المشرفة التي يقفها شعب فلسطين اليوم، وصموده واقتداره على سبيل تحقيق دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه وجّه الرئيس محمود عباس شكره الى الكاظمي، معربا عن إيمانه بعمق الروابط التاريخية التي تربط العراق بفلسطين، وثقته بمواقف الشعب العراقي التي كانت دوما الظهير الساند لنضال الشعب الفلسطيني في كل مراحل ذوده عن قضيته العادلة.

PUKmedia المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يجدد موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يجدد موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).