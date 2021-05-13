2021/05/13 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي موقف العراق التاريخي الداعم والحاسم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الكاظمي خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موقف العراق تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني، مشددا على ان العراق يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في فلسطين، سواء في القدس أو في قطاع غزّة، كما يرفض المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين، الذي بُذلت دونه أجيال من المناضلين والشهداء والمقاومين.

من جهته وجه الرئيس محمود عباس شكره الى الكاظمي، معربا عن إيمانه بعمق الروابط التاريخية التي تربط العراق بفلسطين، وثقته بمواقف الشعب العراقي التي كانت دوما الظهير الساند لنضال الشعب الفلسطيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يجدد لمحمود عباس موقف العراق التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يجدد لمحمود عباس موقف العراق التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).