شرطة بابل: لا توجد حملة اعتقالات “عشوائية” ضد المتظاهرين في الحلة

2021/05/13 | 15:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، وجود “حملات اعتقال عشوائية وقمع” للمتظاهرين في مناطق ناحية أبي غرق ومركز مدينة الحلة يوم أمس، فيما أشارت إلى أن قواتها كانت تلاحق أشخاصاً بعدما “قطعوا الطرق وألقوا زجاجات حارقة” صوب عناصر الأمن.وقالت القيادة في بيان، إنها “تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار […]

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