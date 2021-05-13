الإسباني لاهوز حكم لنهائي دوري أبطال أوروبا

2021/05/13 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

"يويفا"، اليوم الأربعاء، أن الحكم

الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز سيقود

أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا

عندما يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي في

29 مايو الحالي.

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