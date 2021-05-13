حقوق الإنسان تفتح ملف النزاعات العشائرية: تهديد للسلم المجتمعي

2021/05/13 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، من تكرار النزاعات العشائرية، فيما أكدت أنها تهدد السلم المجتمعي في البلاد.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز […]

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