2021/05/13 | 16:05 - المصدر: عين العراق

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الخميس 13 مايو 2021 | 04:00 مساءً

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ايران: مشروع سكك الحديد بين الشلامجه والبصره يحقق تغييرا كبيرا في المنطقة

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان مشروع ربط شبكة السكك الحديد بين مدينتي الشلامجة والبصره مشروع مهم , مضيفا انه يربط ايران بالعراق وسوريا و بحر الابيض المتوسط و سنشهد تغييرا كبيرا في المنطقة.



وقال روحاني في كلمة له خلال مراسم اقيمت اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كنفرانس لافتتاح المشاريع الوطنية :"ان مدن عبادان والشلامجة وخرمشهر تقع في منطقة استراتيجية ذات اهمية كبيرة ,معربا عن امله بان يشهد تغييرا كبيرا في المنطقة من خلال الاتفاق الذي حصل مع العراق حول ربط شبكة سكك الحديد بين مدينتي الشلامجة والبصرة ".



وتابع الرئيس الايراني بحسب الاعلام الرسمي ان "ربط شبكة سكك الحديد بين ايران و العراق وسوريا سيوفر الارضية امام ربط ايران ببحر الابيض المتوسط والذي يحظى ببالغ الاهمية ,مضيفا ان الحكومة تتابع هذا المشروع على الصعيدين السياسي والعملياتي على ان يكمل في السنوات القادمة".

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