بمناسبة العيد..بطريرك الكلدان في العراق والعالم يقدم رسالة تهنئة إلى المسلمين

2021/05/13 | 16:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، الخميس، تهنئة بعيد الفطر إلى جميع المسلمين.

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وقال ساكو في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 ايار 2021)، انه "يسعدني أن أتوجّه الى الاخوات والاخوة المسلمين بخالص التهاني والتبريكات والاماني، بعيد الفطر المبارك الذي يحتفلون به، وسط ظروف حياتية قاسية، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا".

واضاف ان "عيد الفطر بعد شهر من الصيام والصلاة والتوبة الى الله وعمل الاحسان، ينبغي ان يشكل تحولاً – عبوراً الى التضامن ومدِّ الجسور، واطلاق مبادرات الحوار والمصالحة، والكفّ عن اطلاق الرصاص، ورصِّ الصفوف من أجل نهضة بلدنا وكرامة مواطنينا وتحسين ظروف معيشتهم وامنهم واستقرارهم".

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