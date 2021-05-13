شرطة بابل توضح حقيقة تنفيذ عمليات قبض بحق 'متظاهرين'

2021/05/13 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حملات إعتقال عشوائية وقمع للمتظاهرين.

وذكر إعلام قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حملات إعتقال عشوائية وقمع للمتظاهرين في مناطق ناحية ابي غرق ومركز مدينة الحلة هي أخبار كاذبة".

واضافت الشرطة في بيانها، ان "ما حصل يوم امس من عمليات القاء قبض كان عقب قطع طرق وتعرض القوات الأمنية لزجاجات حارقة "قنابل المولوتوف" ألقيت من قبل أشخاص منفلتين غير محسوبين على المتظاهرين مما تسبب بحرق عجلة تابعة للقيادة وإصابة عدد من المنتسبين بجروح مختلفة".وتابع البيان "وفيما تؤكد قيادة شرطة بابل على انها مستمرة في تأمين التظاهرات السلمية بالمحافظة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، تدعو جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات مظللة وغير حقيقية".

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