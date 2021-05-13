النقل تكشف عن تسعيرة جديدة للترانزيت البري والجوي

2021/05/13 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة النقل، الخميس، عن إجراءاتها لوضع تسعيرة جديدة للترانزيت البري والجوي، فيما أشارت إلى أن هناك مساعيَ لوضع نقطة تبادل تجاري مع دول الجوار لتحقيق واردات جمركية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسين الخفاجي، إن "العمل مستمر على وضع التسعيرة الجديدة بخصوص الترانزيت للنقل البري والجوي من قبل اللجنة المشتركة"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وأضاف أن "العراق يسعى لوضع نقطة تبادل تجاري مع الدول المجاورة من أجل تحقيق واردات جمركية للدولة"، لافتاً إلى أن "حساب الجمرك على الناقلة القادمة من الخارج والمحملة بالكثير من المواد والسلع يتمُّ على الناقلة بالمجمل وليس السلع وهنا يجب حسابها على كل مادة داخل الناقلة لتعظيم الايرادات المالية".

وأكد الخفاجي، أن "وزير النقل وجَّه مديري شركتي النقل البري والخطوط الجوية العراقية بسرعة إنجاز المشروع لما لهُ من أهمية اقتصادية ومالية للعراق".

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