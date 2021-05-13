شرطة بابل ترد على أنباء تنفيذها حملة اعتقالات بحق المتظاهرين

2021/05/13 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل نفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة عن وجود حملات إعتقال عشوائية وقمع للمتظاهرين في مناطق ناحية ابي غرق ومركز مدينة الحلة في المحافظة. وقالت القيادة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "ما حصل يوم أمس الاربعاء، عقب قطع طرق في المحافظة وتعرض قواتنا الى عمليات ضرب بزجاجات حارقة "قنابل المولوتوف"، وتسبب الحادث بحرق عجله تابعة للقيادة وإصابة عدد من المنتسبين بجروح مختلفة".. وأضافت ان "القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على أشخاص منفلتين غير محسوبين على المتظاهرين". وبحسب البيان، أكد القيادة، بـ"إنها مستمرة في تأمين التظاهرات السلمية في المحافظة وحماية الممتلكات العامة والخاصة"، فيما دعت "جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات مظللة وغير حقيقية".

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