2021/05/13 | 16:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا في العراق.. الفحوصات تلامس الـ10 ملايين والملقحون يقتربون من النصف مليون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العراق.. الفحوصات تلامس الـ10 ملايين والملقحون يقتربون من النصف مليون) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العراق.. الفحوصات تلامس الـ10 ملايين والملقحون يقتربون من النصف مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).