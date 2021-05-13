2021/05/13 | 16:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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شرطة بابل تنفي وجود حملات اعتقال عشوائية في مركز المدينة وناحية أبي غرق » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 16:07

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