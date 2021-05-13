دراسة تكشف تأثير كورونا على خصوبة الرجال

2021/05/13 | 16:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة علمية جديدة تأثيرا خطيرا محتملا، لفايروس كورونا المستجد، على الرجال المصابين بمرض كوفيد-19.

وراقبت الدراسة العلمية التي نُشرت في المجلة العالمية لصحة الرجال، الاختلاف في تكوين الأنسجة بين الرجال الذين أصيبوا بالمرض والرجال الذين لم يصابوا به.

واكتشفت الدراسة أن فايروس كورونا بإمكانه أن يسبب تلفا في الأوعية الدموية، مما قد يتسبب في تلف أجزاء من الجسد التي تمدها الأوعية الدموية، من بينها العضو الذكري.

وقال مؤلف الدراسة، رانجيث راماسامي، مدير برنامج طب المسالك البولية التناسلية في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر، إن ضعف الانتصاب "يمكن أن يكون أحد الأعراض لكورونا".

وركزت الدراسة على 4 رجال كانوا يخضعون لجراحة القضيب الاصطناعي لضعف الانتصاب.

ومن ضمن الأربعة، كان شخصان منهم قد أصيبوا بفايروس كورونا في وقت سابق، وأظهرت الدراسة أن بقايا الفايروس كانت موجودة على العضو الذكري لديهما، وكان السبب الرئيسي لمعاناتهم من ضعف الانتصاب.

وقال راماسامي: "في دراستنا التجريبية، وجدنا أن الرجال الذين لم يشتكوا من قبل من الضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب، أصيبوا بضعف الانتصاب الشديد بعد ظهور عدوى كوفيد-19".

وأضاف: "تظهر أبحاثنا أن فايروس كورونا يمكن أن يسبب خللا في الأنسجة على نطاق واسع".

PUKmedia وكالات

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