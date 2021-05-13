كورونا بالعراق تجاوز 4500 اصابة مع تقليص الفحوصات المختبرية

2021/05/13 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في

العراق ليوم الخميس الموافق ١٣ ايار

٢٠٢١

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