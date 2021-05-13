الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/05/13 | 16:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيار 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 4512 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 5043 مصابين إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 28 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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