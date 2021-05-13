2021/05/13 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني على خلفية التصعيد المتواصل حول قطاع غزة، قرر الجيش الإسرائيلي استدعاء المزيد من عناصر قوات الاحتياط.وذكرت وسائل إعلام، أن الإجراء الجديد يقضي باستدعاء سبعة آلاف من عناصر قوات الاحتياط وإلغاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الإسرائيلي يستدعي آلاف عناصر الاحتياط ويلغي إجازات الجنود المركز الخبري الوطني.

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