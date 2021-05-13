الصحة توضح لـ ​NRT طبيعة الحظر الشامل والهدف منه

2021/05/13 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت عضو الفريق الاعلامي الطبي في وزارة الصحة ربى فلاح، الخميس، ان الهدف من الحظر الشامل تقليل اصابات كورونا ومنع دخول سلالات جديدة.

وذكرت خليل في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (13 ايار 2021)، ان "هذه القرارات التي اتخذها لجنة الصحة والسلامة الوطنية ليست حظرا أمنيا او صحيا، وإنما لتقليل اعداد الاصابات بكورونا والوفيات، كي نمنع تفشي الوباء وخاصة في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأيام العيد التي تكثر فيها المناسبات والتسوق وغيرها التي تزيد من تفشي الوباء.

واضافت، ان "الهدف من اعلان الحظر الشامل تقليل اعداد الإصابات والحيلولة لمنع دخول سلالات جديدة إلى البلاد".

واوضحت، انه "في حال عدم التزام المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية وقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، فسوف نشاهد زيادة أعداد المصابين من خلال الموقف الوبائي وهذه الزيادة سوف تهدد النظام الصحي".

واشارت الى ان الغرض من الحظر هو تقليل الاصابات لان الوضع حاليا مستقر في المؤسسات الصحية ولدينا قدرة استيعابية كبيرة تستوعب اعداد كثيرة من المصابين، لكن المنظومة صحية يمكنها الصمود لفترة محدودة بعدها سيتأثر النظام الصحي بإكمله ولانريد الوصول إلى هذه المرحلة ونتمنى من المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح".

وتابعت، ان " جميع المراكز الصحية تعمل ايام الحظر لتقديم الخدمة طبية وتسهيل الأمور أمام المواطنين، وهناك مراكز صحية مخصصة مخصصة لتلقى اللقاحات تعمل بصورة مستمرة خلال ايام العيد.

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