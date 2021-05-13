ذي قار توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتنفيذ مشاريع مقابل النفط

2021/05/13 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم أولية مع شركة سي بي بي الصينية لانشاء عدد من مشاريع البنية التحتية في المحافظة مقابل الحصول على كميات من النفط الخام.

وقال الخفاجي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هذه المذكرة الأولية نصت على تنفيذ الشركة الصينية لمشاريع الماء والمجاري والابنية المدرسية وخدمات الطرق والجسور ومشاريع الطاقة في حدود المحافظة، على أن تسدد اثمان هذه الخدمات على شكل دفعات من النفط الخام الذي تنتجه المحافظة".

وأوضح أن "هذا الاتفاق أولي وسيتم استحصال موافقة الحكومة الاتحادية حسب القانون، حتى تمضي المحافظة قدماً بإدراج هذه المشاريع والاتفاق بشكل نهائي مع الشركة الصينية".

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