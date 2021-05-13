النزاهة النيابية: الكهرباء والصناعة مرشحتان للتغيير الوزاري

2021/05/13 | 16:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجرجح عضو لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، اليوم الخميس، خضوع وزارتي الكهرباء والنفط للتغيير الوزاري.وقال الدفاعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارات الممكن إخضاعها للتغيير الوزاري المحتمل، غير معلنة حتى الآن، لكن لدينا مؤشرات من خلال عملنا مع الحكومة، أن هناك ضعفا في أداء بعض الوزارات وأتوقع أن التغيير سيشملها ومنها وزارتا الكهرباء والصناعة، إذ إن هاتين الوزارتين مرشحتان للتغيير الوزاري المقبل في البداية وثمة وزارات أخرى بعدها". وأضاف، أنه "توجد استجوابات لبعض الوزراء منهم وزراء المالية والنفط والاتصالات ووزراء آخرون، والمرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وتغييرات مهمة تساعد الحكومة على تفعيل دورها في مرحلة مهمة وخطيرة تسبق الانتخابات البرلمانية".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في التاسع من أيار الجاري وجود نية لإجراء تغيير وزاري في حكومته.

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