العصائب واغتيالات البصرة..

2021/05/13 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عدة مصادر أمنية عراقية رفيعة، الخميس، أن اشتباكات وقعت ليل الأربعاء بين قوة أمنية عراقية وعناصر من ميليشيا موالية لإيران في البصرة بعد قيام عناصر أمن بمداهمة منزل أحد عناصر الميليشيا المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال ناشطين.

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