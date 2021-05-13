حريق في مصنع كيميائي في ضواحي باريس

2021/05/13 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت إذاعة “فرانس بليو” الفرنسية، اليوم الخميس، بأن حريقا وقع في مصنع كيميائي في بلدية بيزون بشمال غرب باريس، فيما تخشى السلطات المحلية من تلوث البيئة.

ويقوم المصنع التابع لشركة “Protec Industrie” الذي وقع فيه الحريق بمعالجة المعادن، وله التصنيف الأوروبي “Seveso” الذي يشير إلى وجود المواد الخطيرة بالنسبة للإنسان في المصنع.

وقال نائب عمدة المنطقة، نيكولا بارنيه: “يوجد هناك خطر لتلوث التربة ومياه النهر”.

وفي الوقت ذاته نقلت الإذاعة عن خدمات الطوارئ أن خطر تلوث المياه ضئيل، إذ تم أثناء بناء المصنع اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لمنع وقوع ذلك.

ويظهر تسجيل فيديو صوره شهود عيان أن سحبا كثيفة من الدخان الأسود ترتفع فوق المصنع الواقع على شاطئ نهر السين، لكن منطقة الحريق ليست محددة.

وقال بارنيه إن السلطات المحلية قررت إجلاء عمال المصنع وسكان المناطق المحيطة به، دون تقديم أي معلومات حول عدد الناس الذين تم إجلاؤهم.



ولا توجد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات جراء الحريق.

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