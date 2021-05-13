2021/05/13 | 16:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تسجيل 4512 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الشفاء بلغ 5043 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 28 حالة، لافتة الى ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية كالاتي:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 4512 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 4512 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).