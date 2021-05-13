2021/05/13 | 17:08 - المصدر: عين العراق

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الخميس 13 مايو 2021 | 04:37 مساءً

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مركز عزل الناصرية يسجل انخفاضاً كبيراً في الحالات الحرجة وشديدة الإصابة بكورونا

كشف مصدر طبي في ذي قار اليوم الخميس ان مجموع الحالات الحرجة وشديدة الإصابة بكورونا التي سجلها مركز العزل الرئيسي في الناصرية وصلت الى 47 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية بعد ان ارتفعت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 60 حالة.



وأشار المصدر لوسائل إعلام محلية ان مركز العزل الرئيسي في الناصرية سجل مجموعاً تراكمياً للمرضى الراقدين في المركز بواقع 47 مصابا.



وأضاف ، ان من بين المصابين الراقدين تم تسجيل 23 حالة حرجة و 24 حالة شديدة و 3 متوسطة الإصابة.

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