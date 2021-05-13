صحة الرصافة توزّع الإصابات الجديدة على مناطقها

2021/05/13 | 17:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة لفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيار 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 703إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

499حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 53 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 32 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 52 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 123 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 49 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 38 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 70 حالة من خلال الرصد الوبائي.

204 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

29 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها

5 حالات في شارع فلسطين

14 حالة في الشعب

6حالات في منطقة الاعظمية

3حالات في منطقة الكرادة

5حالات في منطقة العبيدي

30 حالة في البلديات توزعت على محلاتها

9حالات في منطقة بغداد جديدة

10حالات في منطقة الزعفرانية

9حالات في منطقة النهروان

8 حالات في منطقة المدائن

8 حالات في منطقة الراشدية

5 حالات في كل من المناطق التالية / النعيرية / زيونة / الوزيرية /

4 حالات في كل من المناطق التالية / المشتل / الغدير / بوب الشام / الراشدية / القاهرة / الأمين

3 حالات في كل من المناطق التالية / الضباط / حي الجامعة / الكرادة /

وحالتين في كل من المناطق التالية / الراشدية / الدورة / السيدية / الدولعي / الكاظمية / الطالبية / الكمالية / الزوية

واضافت صحة الرصافة انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 154747 توفي منهم 1678 للاسف فيما اكتسب الشفاء 144564 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8505".

ودعت الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمنت "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".

واعلنت صحة الرصافة عن "شفاء 755 حالة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 144564 حالة".

وذكرت الدائرة ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 755 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

واضافت ان حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :

158حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

12حالة شفاء في جانب صحة الكرخ

59حالة شفاء في منطقة النهروان

61حالة شفاء في منطقة البلديات

41حالة شفاء في منطقة الامين

58حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة

55حالة شفاء في حي الزعفرانية

41حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

62حالة شفاء في منطقة الشعب

33حالة شفاء في منطقة الحسينية

48حالة شفاء في منطقة الاعظمية

12حالة شفاء في منطقة حي زيونة

19حالة شفاء في منطقة بوب الشام

41حالة شفاء في منطقة الحبيبية

18حالة شفاء في منطقة جسر ديالى

16حالة شفاء في منطقة زيونة

21حالة شفاء في منطقة حي القاهرة

واوضحت صحة الرصافة ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابعت ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافادت الدائرة ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 144564 حالة شفاء"، مبينا ان "شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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