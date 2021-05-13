صحة الرصافة توزّع الإصابات الجديدة على مناطقها

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة لفيروس كورونا.
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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيار 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 703إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":
499حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 53 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع النهروان 43 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الصدر 32 الرصد الوبائي حالة من خلال
قطاع البلديات الثاني 52 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 123 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد جديدة 49 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 38 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاعظمية 39 حالة من خلال الرصد الوبائي
البلديات الأول 70 حالة من خلال الرصد الوبائي.
204 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
29 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها
5 حالات في شارع فلسطين
14 حالة في الشعب
6حالات في منطقة الاعظمية
3حالات في منطقة الكرادة
5حالات في منطقة العبيدي
30 حالة في البلديات توزعت على محلاتها
9حالات في منطقة بغداد جديدة
10حالات في منطقة الزعفرانية
9حالات في منطقة النهروان
8 حالات في منطقة المدائن
8 حالات في منطقة الراشدية
5 حالات في كل من المناطق التالية / النعيرية / زيونة / الوزيرية /
4 حالات في كل من المناطق التالية / المشتل / الغدير / بوب الشام / الراشدية / القاهرة / الأمين
3 حالات في كل من المناطق التالية / الضباط / حي الجامعة / الكرادة /
وحالتين في كل من المناطق التالية / الراشدية / الدورة / السيدية / الدولعي / الكاظمية / الطالبية / الكمالية / الزوية
واضافت صحة الرصافة انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 154747 توفي منهم 1678 للاسف فيما اكتسب الشفاء 144564 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8505".
ودعت الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".
وثمنت "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".
واعلنت صحة الرصافة عن "شفاء 755 حالة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 144564 حالة".
وذكرت الدائرة ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 755 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".
واضافت ان حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :
158حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر
12حالة شفاء في جانب صحة الكرخ
59حالة شفاء في منطقة النهروان
61حالة شفاء في منطقة البلديات
41حالة شفاء في منطقة الامين
58حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة
55حالة شفاء في حي الزعفرانية
41حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين
62حالة شفاء في منطقة الشعب
33حالة شفاء في منطقة الحسينية
48حالة شفاء في منطقة الاعظمية
12حالة شفاء في منطقة حي زيونة
19حالة شفاء في منطقة بوب الشام
41حالة شفاء في منطقة الحبيبية
18حالة شفاء في منطقة جسر ديالى
16حالة شفاء في منطقة زيونة
21حالة شفاء في منطقة حي القاهرة
واوضحت صحة الرصافة ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".
وتابعت ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".
وافادت الدائرة ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 144564 حالة شفاء"، مبينا ان "شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".
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