الكاظمي يوافق على طلب محافظة اخرى لتخفيف اجراءات الحظر الشامل

2021/05/13 | 17:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، على تخفيف اجراءات حظر التجوال الشامل بناء على طلب المحافظ.

وذكرت المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقى موقع NRT عربية، اليوم (13 ايار 2021)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على طلب محافظ المثنى أحمد منفي جودة بإستثناء المحافظة من إجراءات حظر التجوال".

وكان الكاظمي قد وافق خلال الايام الماضية على تخفيف اجراءات الحظر الشامل في عدد من المحافظات بينها نينوى والديوانية، فيما تستعد محافظات اخرى لتنظيم تظاهرات ضد اجراءات الحظر الشامل.

وصادق مجلس الوزراء في وقت سابق على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، ابتداء من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021، مبينا أن ذلك يأتي للحد من انتشار الجائحة وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق.

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