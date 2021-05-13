2021/05/13 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الخميس، من 160 مليون إصابة حول العالم.وذكرت آخر إحصائية تابعها “المركز الخبري الوطني” إن “إصابات كورونا بلغت 159,106,743 حول العالم”، مبينةً أن “عدد حالات الشفاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابات كورونا تقترب من 160 مليوناً حول العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا تقترب من 160 مليوناً حول العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا تقترب من 160 مليوناً حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).