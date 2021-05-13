2021/05/13 | 17:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تعقد منظمة التعاون الإسلامي ، اجتماعاً الأحد المقبل ، لبحث الأوضاع في فلسطين.

وذكر التلفزيون السعودي في خبر عاجل إن منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأحد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في فلسطين بعد تقديم الرياض طلباً بعقد الاجتماع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعاون الإسلامي تعقد الأحد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في فلسطين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعاون الإسلامي تعقد الأحد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في فلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).