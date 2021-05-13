اختفاء ناشط كيني يعمل في قطر.. ومنظمات دولية تطالب الدوحة بالكشف عن مصيره

2021/05/13 | 17:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس، السلطات القطرية بالكشف عن مصير ناشط كيني، يعمل في الإمارة، قالت إنه اختفى قسرا منذ بضعة أيام.

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