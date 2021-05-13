العراق يحتفظ بموقفه التاريخي من فلسطين.. اتصال بين الكاظمي ومحمود عباس

2021/05/13 | 17:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة، الخميس، موقف العراق الثابت حكومة وشعبا تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وأجرى الكاظمي، 13 آيار/مايو، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

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وقال الكاظمي، إنّ "العراق يحتفظ بموقفه التاريخي الداعم والحاسم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ويدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في فلسطين، سواء في القدس أو في قطاع غزّة، كما يرفض المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين، الذي بُذلت دونه أجيال من المناضلين والشهداء والمقاومين".

وحيّا الكاظمي، بحسب البيان، "الوقفة المشرفة التي يقفها شعب فلسطين اليوم، وصموده واقتداره على سبيل تحقيق دولته على أرضه وعاصمتها القدس".

من جانبه، وجّه الرئيس محمود عباس شكره إلى الكاظمي، معربًا عن إيمانه بعمق الروابط التاريخية التي تربط العراق بفلسطين، وثقته بمواقف الشعب العراقي التي كانت دوما الظهير الساند لنضال الشعب الفلسطيني في كل مراحل ذوده عن قضيته العادلة، على حد تعبير البيان.

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