إلغاء قرار حظر التجوال في بغداد والمحافظات قد يصدر خلال ساعات

2021/05/13 | 17:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علم "ناس" من مصدر مسؤول في اللجنة العليا للصحة والسلامة، الخميس، أن مقترحاً بالغاء حظر التجول، تجري مناقشته خلال هذه الساعات.

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المصدر، أبلغ "ناس" (13 أيار 2021) أن "الرأي الغالب يتجه لرفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات".

وأضاف أن "المقترح الأكثر مقبولية خلال تلك المباحثات، هو السماح بالتجول من ساعات الصباح الأولى وحتى الثامنة مساءً".

وأشار المصدر، إلى أن "القرار سيتم بالاتفاق مع كل الأطراف المعنية، داخل اللجنة".

ولفت إلى أن "العطلة المقرة سابقاً ستبقى كما هي، دون حصول أي تغيير، في حال رفع الحظر".

وحددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أيام عطلة عيد الفطر.

وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيار 2021)، إنه "تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13/5/2021، وتنتهي يوم الأحد الموافق 16/5/2021".

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