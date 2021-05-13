2021/05/13 | 17:40 - المصدر: عين العراق

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الخميس 13 مايو 2021 | 05:17 مساءً

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لجنة نيابية توصي امانة بغداد بمعالجة تظلم ساحة ميسلون

أوصت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الخميس، أمانة بغداد بمعالجة الموقف بعد إزالة واجهات 100 محل تجاري في ساحة ميسلون ببغداد دون سابق إنذار.



وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية جاسم البخاتي في تصريح تابعته "عين العراق نيوز" إنه "تمت إزالة واجهات محال تجارية في ساحة ميسلون دون سابق إنذار"، مؤكدا أن "المحال جميعها نظامية ولكن لديها واجهات خارجها".



وأوضح أن "هناك أكثر من 100 محل تمت ازالة واجهاتها وقدموا تظلما لإنصافهم"، داعيا "أمين بغداد إلى التدخل ومعالجة الموقف".

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