واع ترصد أجواء العيد في البصرة مع تطبيق الحظر الشامل

2021/05/13 | 17:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- واع- صبا سامياختفت طقوس وتقاليد وملامح عيد الفطر المبارك لهذا العام في أزقة ومناطق ومتنزهات محافظة البصرة بعد قرار فرض حظر التجول الصحي الشامل سواء في مركز المدينة أو في الأقضية والنواحي.ووثقت عدسة (واع) وجوداً مكثفا للقوات الأمنية المنتشرة في التقاطعات والشوارع الرئيسة مع وضع عجلاتها في سيطرات على رأس كل شارع رئيس لتطبيق الحظر الوقائي الذي شمل كافة المناطق والمتنزهات والحدائق والأماكن الترفيهية التي باتت ساكنة وهي تعيش أجواء الحظر لا سيما بعد قطع الطرق المؤدية لها.وشهدت البصرة كذلك إغلاق المولات ومحلات الألبسة الجاهزة وأيضا الأسواق الرئيسة (سوق العشار، وسوق الداكير، وشارع الوطن وهو أكبر سوق لبيع وتبضع الملابس الرجالية، وشارع الكويت والمختص كما هو معروف ببيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية جملة ومفردا، وسوق المغايز والمختص ببيع وتبضع الملابس النسائية وملابس الأطفال، وسوق الذهب).وتم استثناء محلات المواد الغذائية وسوق الخضروات والفاكهة والمعروف بسوق الخضارة والأفران والصيدليات من الحظر الصحي ولغاية الساعة السابعة مساء تطبيقاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.ويؤكد الناطق الرسمي لقيادة عمليات البصرة العقيد ثائر عيسى نجم لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "قيادة عمليات البصرة ملتزمة بتوجيهات العمليات المشتركة ولجنة الصحة والسلامة وتؤكد أهمية التعاون مع القوات الأمنية في تطبيق عمليات فرض حظر التجول الصحي في مركز المحافظة والأقضية والنواحي وكذلك التأكيد على المواطن بالابتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة والساحات والأسواق".وأضاف، أنه "يستثنى من ذلك دخول البضائع والمواد الغذائية والدوائية عبر المرور عن طريق السيطرات والمرابطات الأمنية ضمن مركز محافظة البصرة وتوابعها التي تشهد تطبيق حظر تجوال كلي وشامل وحسب الضوابط والتوجيهات وذلك لتأمين الحماية للمواطنين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة في المدينة مع الأخذ بنظر الاعتبار العادات والأعراف السائدة في المناسبات وبالأخص في هذا العيد وقد تم توجيه أبناء القوات الأمنية بمراعاة هذا الجانب وذلك حفاظا على أمن واستقرار محافظة البصرة".

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