وزير البيشمركة: توصلنا الى تفاهمات جيدة مع وزارة الدفاع

2021/05/13 | 17:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، زار شورش اسماعيل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، خنادق قوات البيشمركة في محاور الخازر وبعشيقة وجبل زرتك.

وخلال زيارته الى قوات البيشمركة، اكد شورش اسماعيل، ان الامن الاستقرار الموجود في اقليم كوردستان هو ثمرة دماء وتضحيات قوات البيشمركة، مشددا على ان قوات البيشمركة رمز للصمود والبطولة.

واضاف: انه لمبعث فخر لنا ونحن نشاهد قوات البيشمركة تحكم وتقوي خنادقها بوجه الارهابيين وهي على اهبة الاستعداد لمحاربة الارهابيين في سبيل ترسيخ الامن والاستقرار، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لتطوير القدرات العسكرية واللوجستية لقوات البيشمركة.

واوضح: ان الاوضاع الراهنة تتطلب من الجميع دعم ومساندة قوات البيشمركة، مؤكدا توصل وزارة البيشمركة الى تفاهمات جيدة مع وزارة الدفاع، معبرا عن امله بان تتطور تلك التفاهمات الى اتفاق شامل وقوي يضمن حماية الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى القضاء على الارهابيين بشكل نهائي.

PUKmedia ترجمة

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