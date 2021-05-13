اقليم كوردستان يسجل 636 اصابة جديدة بكورونا

2021/05/13 | 17:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان اليوم الخميس، عن تسجيل 636 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "442"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كان كالآتي:

1.



الفحوصات: (8266 فحصا جديداً)

• (2082) اربيل

• (2063) السليمانية

• (1852) دهوك

• (454) حلبجة

• (743) كرميان

• (72) رابرين

2.



الاصابات: (636 اصابة جديدة)

• (123) اربيل

• (235) السليمانية

• (198) دهوك

• (22) حلبجة

• (58) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (1046 حالة شفاء جديدة)

• (226) اربيل

• (394) السليمانية

• (457) دهوك

• (11) حلبجة

• (54) كرميان

• (4) رابرين

4.



الوفيات: (6 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (2) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى اتباع التعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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